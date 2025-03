Lortica.it - Porta del Foro cambia: addio a Parsi, Vitellozzi promosso. Sant’Andrea riaccoglie Formelli

delsaluta Davide, simbolo del quartiere con 12 partecipazioni e la vittoria del 2019, a causa di un periodo poco fortunato. Al suo posto, Francesco Rossi e Matteosono confermati, con Niccolò Scarpini e Giulio Vedovini designati per la prova generale.Intanto,annuncia il ritorno di Manuele, ex preparatore del 2016-2022, dopo la separazione con Martino Gianni.dovrà riorganizzare il quartiere sfruttando l’eredità di Gianni, mentre il rientro di Stefano Cherici è definitivamente svanito.celebra Enzo Piccoletti: 100 anni dalla sua nascita Il 30 marzo 2025,celebra il centenario della nascita di Enzo Piccoletti, storico capitano biancoverde e figura carismatica del quartiere. Le celebrazioni inizieranno alle 10:45 con un omaggio alla sua tomba, seguito dai tamburi e chiarine del Gruppo Musici alle 12:00 in piazza San Giusto.