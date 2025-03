Ilfattoquotidiano.it - Ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci parla al processo a Genova: “Mi sento responsabile, non colpevole”

“Mituttora, ma non“. Dopo aver rifiutato di farsi interrogare,ad diGiovannirende un lungo fiume di dichiarazioni spontanee in aula al termine del dibattimento di primo grado per il disastro del, il viadotto autostradale diche collassò il 14 agosto del 2018 uccidendo 43 persone. “Per tutti questi anni ho cercato di essere silente perché ho pensato che la verità dovesse uscire in maniera piena e libera, peraltro su unche io conoscevo solo di sfuggita. Oggi sono qui per dire tutto ciò che so e che ho fatto per dare il mio piccolo contributo alla verità“, dicemanager, a capo della concessionaria dal 2005 al 2019, il più importante tra i 58 imputati nel. “Qualche giorno dopo il crollo ho dichiarato che ci sentivamo responsabili e lo feci per tagliare sul nascere ogni discussione sulle nostre responsabilità.