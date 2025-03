Lapresse.it - Ponte Morandi, al processo a Genova parla Castellucci: “Qui per verità”

Leggi su Lapresse.it

Nelsul crollo deldi, a quasi sette anni di distanza dal disastro del viadotto autostradale, si conclude oggi la fase dell’istruttoria dibattimentale, con le ultime dichiarazioni spontanee in aula da parte dell’ex ad di Aspi Giovanni. L’ex manager che ha guidato Aspi e Atlantia dal 2005 al 2019, coimputato insieme ad altri 57 soggetti nelsul crollo, in aula per un intervento atteso, il terzo questa mattina e che concluderà in giornata la prima parte dibattimentale. Presenti in aula anche i membri del Comitato in ricordo delle vittime.in aula: “Qui per dare un contributo alla”“Sono qui per dire tutto quello che so, e per dare il mio piccolo contributo alla”. Sono le prime parole dell’ex ad di Aspi Giovannichein aula nel corso delsul crollo del, nel quale ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee nell’ultima udienza della fase istruttoria del dibattimento.