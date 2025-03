Lopinionista.it - Polizze catastrofali, Cna: “Necessario prorogare l’entrata in vigore dell’obbligo”

È necessaria una proroga adeguata delindi assicurazione contro gli eventia causa dei tanti elementi di incertezza che ancora riguardano le. È quanto afferma CNA confidando che il consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo sposti in avanti l’obbligo.A giudizio della Confederazione esistono molti elementi oggettivi per giustificare la proroga: l’offerta delleassicurative non è ancora ben strutturata, manca il portale Ivass previsto dalla legge per confrontare le offerte. Circa 4 milioni di imprese si trovano nell’impossibilità di sottoscrivere contratti in maniera consapevole sul livello di copertura e sui meccanismi di indennizzo. Occorre quindi più tempo per valutare le offerte sul mercato.L'articolo, Cna: “in” L'Opinionista.