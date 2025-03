Anteprima24.it - Polity Design, dibattito sui cattolici in politica alla biblioteca del seminario di Caserta

Tempo di lettura: 3 minutiQuale è il ruolo deiin? Quali strade percorrere per rilanciare la presenza di una fetta importante di società nellaitaliana? Negli ultimi anni nel mondo cattolico c’è grande fermento, come dimostra la nascita die Lèp nelno, ma è stato con la «Settimana Sociale di Trieste» che è esplosa la voglia deidi essere di nuovo presenti nel quadrante politico nazionale.Non a caso nel capoluogo Giuliano è nata la «Rete degli amministratori» presenti in tutta Italia negli enti locali, di ogni estrazione sociale, in carica o non, vera novitàdell’ultimo anno. «E’ questo il motivo per cui abbiamo subito invitato Francesco Russo, coordinatore e uno dei promotori della Rete – spiega Luigi Ferraiuolo, direttore di, la Scuola dicattolica nazionale, accreditata dCei, basata a– per unpubblico sul mondo cattolico, coinvolgendo alcuni sindaci o esponenti politici campani di estrazione cattolica.