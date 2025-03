Ilrestodelcarlino.it - Politica in lutto. L’ex assessore Pasquini stroncato da un malore

nel mondo dellaanconetana: è morto l’altra seracomunale di Ancona Paolo. Aveva 77 anni (compiuti da meno di due mesi) e lascia la moglie Isarema, i figli Amaranta e Mattia, la sorella Bianca Maria, i nipoti e gli altri parenti stretti. Un uomo e un amministratore di altri tempi, per tanti anni, in passato a Sirolo e nell’ultima parte della sua carriera ad Ancona, oltre a un lungo periodo trascorso come dirigente regionale.è deceduto domenica sera all’interno della sua abitazione a causa di unimprovviso che lo ha colto mentre era seduto sul divano di casa. Inutile ogni tentativo rianimatorio. Nessun funerale religioso per lui, ieri sera la salma è stata definitivamente ricomposta per essere poi cremata come da volontà espressa in vita.