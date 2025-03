Lanazione.it - Polimoda, Master col costumista Cantini Parrini

Pluripremiato a livello internazionale, vincitore di cinque David di Donatello, cinque Nastri d’Argento, un European Film Award per Dogman (di Matteo Garrone, 2018) e due nomination agli Academy Awards per Pinocchio (2021) e Cyrano (2022), ilfiorentino Massimo(nella foto) si unisce all’istitutoper il lancio delin Costume Design, in partenza a febbraio 2026 (si concluderà a ottobre 2026).è stato attualmente sotto i riflettori per la realizzazione degli iconici costumi di Maria (2024), il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie. Tra gli ultimi film a cui ha lavorato ci sono anche opere come Il Racconto dei Racconti (M. Garrone, 2015), Riccardo va all’Inferno (R. Torre, 2018), Ferrari (M. Mann, 2023) e M - il figlio del secolo (J. Wrigth, 2024).