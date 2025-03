Rompipallone.it - Pogba, ritorno al gol: doppietta decisiva con il nuovo club

torna a farsi vedere all’opera con unasegnata con il suo, i tifosi ora sognanoLa famiglia, negli ultimi tempi, non ha passato decisamente un bel periodo. I fratelli Paul e Mathias, hanno avuto diversi problemi che non gli hanno consentito di svolgere la loro passione più grande: giocare a calcio.A partire dai medicinali, arma per squalificare l’ex Juve, fino ad arrivare alla condanna di carcere del fratello maggiore. Ora però i duevogliono tornare a fare ciò che amano e, uno dei due, è già entrato nel cuore dei nuovi tifosi realizzando una superche ha permesso aldi vincere il derby.Mathiasrealizza unaal suoin campo: vittoria nel derbyMathias, ex calciatore del Pescara tra l’altro, è tornato in campo questo fine settimana con il suo, l’SKN Sint-Niklaas.