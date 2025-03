Juventusnews24.com - Platini presidente onorario della Juventus? Boniek sicuro: «Non credo che lo ripagherebbe di quello che ha passato. Il FIFA-Gate gli ha rovinato la vita calcistica e da dirigente»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sul possibile ruolo dell’ex bianconero: tutte le dichiarazioniDopo la chiusura dele l’assoluzione dell’ex Juve, l’ex calciatore Zbigniewha parlato del possibile futuro del francese echiusura del caso a Il Messaggero.PAROLE – «Sono soddisfatto per questo epilogo. Sono stato sempre suo amico, anche nei momenti più difficili e sono stato sempre convinto che lui non abbia fatto niente per essere giudicato come è stato fatto. La sua candidatura a caponon piaceva a un certo gruppo che ha cominciato a tirare fuori delle accuse e documenti che non avevano alcun valore. Hanno alzato un polverone, gli hannolae dadi altissimo livello.