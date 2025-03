Juventusnews24.com - Platini assolto anche in appello, si chiude dopo 10 anni l’incubo del FIFA-Gate: «Mi hanno impedito di diventare presidente FIFA». La ricostruzione e cosa accadrà adesso

di Redazione JuventusNews24indall’accusa di frode:è successo epotrebbe accadereper l’ex JuveSi è concluso10il. 10in cui l’ex Juveè stato accusato di frode e pagamenti illegali ricevuti dall’ex capo della, Sepp Blatter. Per entrambi è arrivata l’assoluzione inche era già stato confermato in primo grado),ndo quella che è stata un’epopea giudiziaria che non permise al francese diildellapotrebbe tornare alla caricase, come rivelato ai microfoni di Bfm Tv, sono passati 10e tante cose sono cambiate.PAROLE – «La persecuzione dellae di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10è completamente finita. La storia è molto semplice: mi è statodidella