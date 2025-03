Spazionapoli.it - “Più bomber di Thuram”, il paragone con l’obiettivo del Napoli fa sognare i tifosi

“Piùdi”, ilcondelfa sognare i tifosi azzurri: le ultime di calciomercato suldi Manna.Mancano solo nove partite al termine della stagione, ma ilsta già programmando il suo futuro. Tra la questione stadio e centro sportivo, c’è anche quella relativa al calciomercato estivo.di Manna sarà quello di investire le cifre guadagnate a gennaio dalla cessione di Kvaratskhelia (più quelle derivanti dal probabile addio di Osimhen e dagli introiti Champions) e consegnare a Conte una squadra pronta per competere su tutti i fronti. Tra gli obiettivi degli azzurri c’è anche un giovane, per il quale sono arrivati elogi davvero importanti dal suo ex agente: “Può diventare protagonista del calcio italiano“.Calciomercato, l’ex agente di Bonny: “Piùdi”Tra gli obiettivi delci sono Bonny e Man del Parma.