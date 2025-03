Lanazione.it - Pisa Ciok: la festa del cioccolato artigianale arriva in città

, 26 marzo 2025 – L'attesa del Giro d'Italia è più dolce conl’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia die FIVA Confcommercio, in collaborazione con il Comune di. Un evento interamente dedicato al, con la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che animeranno Piazza Vittorio Emanuele II da venerdì 28 a domenica 30 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 20. Tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 17.30 i bambini potranno partecipare a laboratori dedicati, un'occasione per scoprire il mondo delin modo divertente e interattivo. Il programma prevede inoltre lezioni per adulti, show cooking e una grande mostra mercato con specialità artigianali. La manizione si inserisce nel calendario degli eventi che accompagnano laverso la tappa del Giro d’Italia.