Ilgiorno.it - Pirovano in scena a Buccinasco: “Mistero buffo, opera di straordinaria attualità. L’incontro con Dario Fo e Franca Rame, è come se fossi stato ribattezzato...”

(Milano) – Una vita, un teatro. Quello diFo e. A cui Marioha dedicato il suo intero percorso d’attore (e traduttore). Un incontro casuale. O quasi. Una sera a Londra, qualche decennio fa. Ma da quel momento cambia tutto. E nasce una lunghissima collaborazione artistica. Oltre a questo ““ che da decenni se ne va in giro per il mondo. Anche se sabato sera l’appuntamento è vicino a casa: alle 21 all’Auditorium William Medini di. Ingresso gratuito ad offerta libera, in favore dell’associazione Sostieni il sostegno onlus, che lavora per l’inclusione scolastica., ma da quant’è che fa il? “Dal 1991, quasi 35 anni. Credo però che continui ad essere in buone mani. Oltre al fatto che si tratta di un’di”.