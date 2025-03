Ilgiorno.it - Pioltello, Cassanese bis al traguardo: "Mai più camion nelle vie della città"

Viaggio nel cantierebis, a: mille metri ale "poi addio per sempre aiin", la bretella di 5 chilometri - costo 150 milioni - unirà Tangenziale est e Brebemi aggirando la vecchiae migliorando i collegamenti con Milano, la partenzanuova viabilità speciale sarà da Lambrate. Al sopralluogo per valutare lo stato dell’arte, Comune,Metropolitana e Westfield, l’operatore del futuro centro commerciale di Segrate in capo al quale sta l’opera. Entro l’estate sarà aperto lo svincolo di Cascina Gabbadera, nel primo semestre 2026 l’intero tracciato. "La strada è ben visibile, i lavori sono arrivati al tunnel di- dice il vicesindaco Saimon Gaiotto - si riesce già a immaginare come sarà una volta ultimata. Un’infrastruttura importante che faciliterà tutti quei pendolari che, costretti ad andare a Milano in macchina, si troveranno un’arteria a quattro corsie, diretta, che esclude la