Pio Esposito Inter fumata bianca per il rinnovo | oggi ha firmato! Le cifre e i dettagli del nuovo contratto

di RedazionePioper ilha! Lee idelper l’attaccante classe 2005Francesco Pioè certamente un patrimonio che i dirigenti del calciomercatonon hanno alcuna intenzione di perdere. L’attaccante classe 2005 originario di Castellammare di Stabia, fratello minore di Salvatore (centrocampista dello Spezia) e Sebastiano (attaccante dell’Empoli in prestito dall’), quest’anno ha trovato la sua consacrazione alla seconda stagione consecutiva in prestito allo Spezia. Guida la classifica marcatori della Serie B con 14 reti realizzate finora, è il centravanti dell’Italia U21 e il club nerazzurro punta su di lui per il futuro. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto, nella giornata diil ragazzo haildiche lo legherà al club nerazzurro fino al 2030.