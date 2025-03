Internews24.com - Pio Esposito Inter, fatta per il rinnovo fino al 2030! Ecco quando arriverà la firma

Leggi su Internews24.com

di RedazionePioper ilallaper il gioiellino classe 2005Era nell’aria da giorni, ma sta per diventare ufficialità: Francesco Pio, talentino di proprietà dell’è pronto a rinnovare il suo contratto con il club nerazzurroal. La grandissima stagione in prestito allo Spezia ha convinto il club nerazzurro a blindare il giovane attaccante, per evitare anche le sirene della Premier League. L’uomo mercato, Nicolò Schira, fornisce dettagli importanti sulla possibile, che secondo lui, avverrà oggi pomeriggio.? Excl. – Pio #will sign the contract extension with #untilthis aftenoon. #transfers https://t.co/kwf5FmMY3V— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2025PIO- «Piofirmerà il suodi contratto con l’al 2023 oggi pomeriggio.