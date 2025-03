Inter-news.it - Pio Esposito ha firmato con l’Inter! Dettagli: curiosità sull’ingaggio

Leggi su Inter-news.it

Piohail rinnovo di contratto con. Il baby attaccante del 2005, capocannoniere della Serie B, si è recato oggi in sede. Tutti isu durata e ingaggio.FUMATA BIANCA – Tutto fatto: Francesco Pioha rinnovato il contratto con. L’attaccante del 2005, titolare dell’Under 21 azzurra e trascinatore dello Spezia che è caccia della promozione diretta in Serie A, si è recato nel pomeriggio in sede alper mettere nero su bianco il suo prolungamento di contratto con la Beneamata. Viale della Liberazione, dunque, blinda il suo gioiellino, che in estate ritornerà in nerazzurro. Poi deciderà Simone Inzaghi se lasciarlo in squadra come pedina per la prossima stagione o se andrà in prestito in qualche club di Serie A per farsi le ossa anche in massima serie.