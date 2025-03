Davidemaggio.it - Pino Strabioli e Francesca Manzini concorrenti de L’Ignoto

I conduttori ve li abbiamo già anticipati: Elettra Lamborghini e Scintilla. Adesso è arrivato il momento di svelarvi i primi duede, il nuovo adventure game di Rai2 in onda il prossimo autunno. Davide Maggio può anticiparvi che nel gruppo dei famosi del programma ci saranno due conduttori:.Come prevede il regolamento de, iverranno suddivisi in due squadre: famosi e non famosi. Tra le file del primo team, a quanto ci risulta di sei componenti, si metteranno dunque in gioco anche, che insieme agli altri partecipanti affronteranno una serie di dilemmi e dovranno costantemente scegliere tra “il noto” e “”. Scelte incerte e dal risvolto imprevedibile che daranno il via a situazioni tese e cruciali decisioni da prendere per il destino del proprio team.