Ilfattoquotidiano.it - Pino Daniele a nudo, l’uomo dietro l’artista nei suoi aspetti positivi e negativi: arriva al cinema il documentario “Pino” di Francesco Lettieri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per tre giorni alil” diretto da. Gli appuntamenti in sala sono il 31 marzo, il 1 e il 2 aprile, mentre venerdì 28 marzo alMetropolitan di Napoli si terrà una speciale anteprima.“ci lascia un’enorme eredità culturale, artistica e musicale ma per me era importante raccontarenei, forse non è mai stato fatto – ha detto il registanon se n’è mai andato, è rimasto nella città di Napoli e tra ivicoli. Quando mi capita di camminare tra le strade della città le sue canzoni continuano a risuonare in ogni angolo. Bisognerebbe capire se questo santino diche se n’è fatto oggi rispetti effettivamente il valore artistico di quello che ha significato per Napoli, per la musica e per l’Italia intera”.