Ilgiorno.it - Pink Amazons, in barca per la salute: “La prevenzione è fondamentale”

Lodi – Lo sport per sensibilizzare. Parte da qui l’impegno diche ora sarà sostenuto anche dalla Fondazione comunitaria della provincia di Lodi. L’associazione senza scopo di lucro, fondata, nel 2013, da un gruppo di sette donne operate di cancro al seno è adesso sostenuta da una quarantina di atlete. L’obiettivo delle, che si allenano all’Idroscalo di Milano e contano diverse iscritte lodigiane, è far conoscere a quante più donne possibile l’importanza dellae la possibilità di praticare uno sport come la canoa, perché con il movimento ritmico della pagaiata si può combattere il linfedema al braccio, una malattia molto invalidante. E ora Fondazione, con un contributo di 1.500 euro, contribuirà all’acquisto di nuove pagaie più leggere. “Pagaiamo insieme ogni sabato mattina per allenarci e poi facciamo delle gare in Italia e in Europa, ma non abbiamo finanziamenti se non autonomi e spesso le spese sono importanti – racconta Annalisa Pirastru, presidente e capitano della squadra –.