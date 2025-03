Piloti di EasyJet in sciopero | i sindacati chiedono un dialogo rispettoso

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 26 marzo 2025 – Continuano a scioperare idi, proclamata da Filt-Cgil e Uiltrasporti per denunciare un presunto comportamento discriminatorio da parte della compagnia aerea. Secondo le sigle sindacali, l’azienda non riconoscerebbe adeguatamente la rappresentanza sindacale che copre ben oltre il 20% della categoria, dimostrando una crescente disparità di trattamento rispetto ai colleghidelle basi estere.Le differenze denunciate riguardano anche le chiusure contemporanee della base di Venezia e di quella di Tolosa, in Francia, con disparità economiche che arriverebbero fino al 75% e la mancanza di riconoscimento di importanti strumenti di tutela sociale. Filt-Cgil e Uiltrasporti sottolineano comestia attraversando un periodo di espansione in Italia senza precedenti da oltre un decennio, con profitti che avrebbero raggiunto nuovi record.