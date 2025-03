Ilrestodelcarlino.it - Pierina, Manuela conferma tutto: Louis incredulo. “Mi disse di dire di aver suonato alla sua porta”

Rimini, 26 marzo 2025 – Non si è tirata indietro. Non ha ritrattato. Ha parlato in maniera franca e decisa,Bianchi, chiamata dal gip are – e cristallizzare – l’ultima versione fornita agli inquirenti il 4 marzo scorso su come sarebbe andata veramente il giorno del ritrovamento del cade diPaganelli. Nel secondo giorno dell’incidente probatorio cruciale nel giallo di via del Ciclamino, oggi la Bianchi si è presentata in tribunale puntualissima alle 9.30, accompagnata dal consulente Davide Barzan e dall’avvocato Nunzia Barzan e scortata per l’ingresso dprincipale del palazzo di Giustizia dagli agenti di polizia. Così è ripreso il racconto proprio dal suo snodo chiave: d‘grande accusa’, ossia dversione recente secondo cui prima di trovare il corpo della suocera, quella mattinaabbia incontrato nel seminterrato l’ex amante ora indagato per omicidio.