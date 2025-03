Bergamonews.it - Piccolo vortice di passaggio sulla Bergamasca, ma salgono le temperature: stabilità nei prossimi giorni

Leggi su Bergamonews.it

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei.Analisi SinotticaUndepressionario in quota presente sul medio-alto Tirreno si va lentamente spostando verso le regione meridionali nel corso della settimana convogliandonostra regione correnti nord-orientali. Nel fine settimana possibile ingresso di un veloce fronte da settentrione con fenomeni assenti su gran parte della regione.in rialzo nella seconda parte della settimana con valori diffusi sui 20°C in pianura. Ecco come sarà il meteo in provincia di Bergamo nei.Mercoledì 26 marzo 2025Tempo previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; dal pomeriggio aumento dell’indapprima sui rilievi Alpini e Prealpini centro-orientali, alto Gardesano, Valle Camonica con brevi rovesci o temporali in possibile sconfinamento sulle alte pianure adiacenti ai rilievi nel corso del pomeriggio/sera.