Piano Olivicolo e Zootecnia | il presidente De Luca incontra gli agricoltori di Coldiretti Campania

Tempo di lettura: 2 minutiLe opportunità offerte dalRegionale e dai finanziamenti per il rilancio della zootecnica delle aree interne della. Questo il filo conduttore dell’incontro che vedrà protagonista il Governatore dellaVincenzo Deche, giovedì 27 marzo 2025 alle ore 16.30, sarà al Cotton Club di Piedimonte Matese per concludere un incontro fortemente voluto daed organizzato da Aprol.Ad accogliere ildella Regione ci saranno allevatori, coltivatori e produttori interessati a conoscere i dettagli di strumenti pensati per ridare vigore a due filiere strategiche.Dopo i saluti di casa del padrone di casa Vittorio Civitillo, sindaco di Piedimonte Matese i lavori saranno aperti daldiEttore Bellelli: “Negli ultimi tempi l’attenzione verso le aree interne sta crescendo e l’arrivo dei fondi per la zootecnica consente di fare tirare il fiato anche agli allevatori di ovini, bovini e caprini”.