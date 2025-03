Piani di guerra in chat l’ammissione di Waltz con complotto annesso | Ho sbagliato io Ma il giornalista è riuscito a inserirsi

Leggi su Open.online

Il caso dellasu Signal con idicontro gli Houthi nello Yemen condivisa dall’amministrazione di Donald Trump con il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg fa una vittima. Mikesi è assunto la responsabilità di aver inserito il direttore di The Atlantic nellariservata del Pentagono sugli attacchi agli Houthi. In un’intervista a Fox news il consigliere di Donald Trump ha ammesso di «aver» pensando che si trattasse di «qualcun altro». Ma ha anche insinuato che Golberg «in qualche modo siaa farsi strada nel gruppo Signal». Iled Elon Muskha sostenuto di aver avuto il numero sotto un altro nome «per un errore del suo staff». Di cui lui tuttavia «si assume la piena responsabilità. È ovvio che non ho visto questo sfigato nella».