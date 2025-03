Unlimitednews.it - Pesticidi, nuovo studio sulla diffusione nei campi

ROMA (ITALPRESS) – Inon rimangono solo sui terreni agricoli sui quali vengono utilizzati ma, spostandosi molto più lontano di quanto si pensasse, riescono a contaminare l’intero paesaggio. Lo dimostra untedesco pubblicato su Communications Earth & Environment da parte di un gruppo scienziati guidato da Carsten Brühl. Il team ha testato il suolo superficiale, la vegetazione, i corsi d’acqua e le pozzanghere in 78 località lungo un tratto di 180 chilometri, che va dalle aree remote nelle foreste Unesco delle catene montuose fino alle terre coltivate della zona dell’Alto Reno. I ricercatori hanno rilevato un totale di 63e quasi tutti i siti di misurazione erano contaminati. Nella media, la vegetazione è risultata contaminata da sei, in alcuni casi fino a 21, mentre nel suolo superficiale sono stati trovati in media cinque, con singolioni che contenevano fino a 26 principi attivi differenti.