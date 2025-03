Bergamonews.it - Persico farà parte del progetto per l’idrovolante WF-X

Nembro. La divisione compositi del gruppo bergamascoha annunciato una partnership con l’italiana 19-01 Holding per lo sviluppo di un nuovo idrovolante (WF-X) di grandi dimensioni destinato alla lotta contro gli incendi boschivi e alle operazioni di soccorso in acqua.La collaborazione tra le due società combina la consolidata esperienza dinei materiali compositi avanzati e nelle tecniche di lavorazione con l’approccio innovativo di 19-01 nelle tecnologie aeronautiche di nuova generazione.svilupperà soluzioni basate su materiali compositi rinforzati con fibra di carbonio volte a soddisfare le elevate prestazioni strutturali richieste dalle applicazioni aerospaziali e l’efficienza in produzione. L’obiettivo è definire nuovi standard per gli scafi dei velivoli anfibi, “migliorandone la durabilità, riducendo i costi di esercizio e facilitando le attività di manutenzione”.