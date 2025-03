Biccy.it - Perfect Celebrity e Abracadabra, le esibizioni di Lady Gaga al The Stern Show

Leggi su Biccy.it

A poco più di due settimane dalle performance al Saturday Night Live,è finalmente tornata a promuovere Mayhem. Ieri sera la Germanotta è stata The Howarddove si è esibita con due pezzi tratti dal suo nuovo album.ha cantatoin chiave acustica.Da sempre la popstar americana ci ha abituato a questo tipo di versioni dei suoi brani, ma pezzi comesecondo me poco si prestano a queste rivisitazioni (già meglio). Nel dubbio l’importante è che si ricordi di promuovere quello che è uno dei suoi migliori dischi.E adesso speriamo che presto ci canti anche Vanish Into You, Garden of Eden e How Bad Do U Want Me.performing a piano version ofon the howard.pic.twitter.com/CMHxtrJNae— pop culture gal (@allurequinn) March 25, 2025, la traduzione di