Perché visitare gli Stati Uniti oggi può essere pericoloso

I cittadini europei che vanno in vacanza neglirischiano diaddirittura internati in campi di detenzione per immigrati irregolari, o costretti a una vera e propria tortura psicologica. Ce lo dicono molteplici fonti e inchieste da oltreoceano, che raccontano come l’amministrazione di Donald Trump abbia intensificato i controlli alle frontiere statunitensi al punto tale da bloccare in aeroporto numerosi turisti e residenti legali che mai prima avrebbero immaginato di finire in quella situazione. Episodi che contribuiscono a rafforzare l’immagine dell’America del MAGA come di un Paese attraversato da una profonda rivoluzione reazionaria.La Germania è stata particolarmente attiva dopo che almeno quattro suoi cittadini sonotrattenuti in circostanze controverse alle frontiere americane.