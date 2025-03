Piperspettacoloitaliano.it - Perché Tommaso di Mare Fuori è stato arrestato, che reato ha commesso per stare in carcere ?

è il nuovo personaggio di5. Interpretato da Manuele Velo, è considerato come il nuovo Chiattillo. Un bravo ragazzo che dovrà fare i conti con una dura realtà. Si porta dietro il peso della morte di suo fratello minore. Tutto è nato da un maledetto proiettile vagante. Ma lui, invece, chehadiarre?La storia diè inè un ragazzo ferito e pieno di rabbia verso gli altri detenuti, il nuovo arrivato vede gli altri come criminali senza speranza, ma dovrà fare i conti con il proprio trauma, con ciò che gli èstrappato via, ma anche con quello che lui stesso ha. Vive una lotta personale contro i camorristi,in effetti è una delle vittime della criminalità. La morte di suo fratello, a causa di un proiettile vagante in un Luna Park.