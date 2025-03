Oasport.it - Perché oggi non giocano italiani a Miami: quando le prossime partite di Berrettini e Paolini

Niente Italia quest’negli incontri in programma nel tabellone maschile e femminile del secondo evento del Sunshine Double. Sul cemento della Florida sono due i rappresentanti del Bel Paese in singolare a essere ancora in gioco: Jasminee Matteo.La toscana è stata splendida protagonista nell’ultima nottata nostrana, sconfiggendo nei quarti di finale WTA1000 la polacca Magda Linette e qualificandosi per la prima volta in carriera nel penultimo atto in questo torneo. Nessuna azzurra nella storia era riuscita a spingersi a tanto., pertanto, non sarà in campo quest’, ma giocherà domani contro la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, dal momento che quest’sono in programma gli altri due quarti di finale (parte bassa del tabellone) che completeranno il quadro delle qualificate alle semifinali: Swiatek vs Eala; Raducanu vs Pegula.