Ilrestodelcarlino.it - Perché l’amore fra Manuela e Louis è la chiave nel caso Pierina

Rimini, 26 marzo 2025 – "Dassilva è l’uomo che ho amato di più nella mia vita". Sono parole che tagliano in due i dubbi circa la portata del rapporto sentimentale (quantomeno dal lato della donna) che c’era traBianchi, nuora diPaganelli, eDassilva, il vicino di casa che è accusato dalla procura di Rimini di avere ucciso proprioin nome di quel. Così passionale, così travolgente. Al punto, secondo chi indaga, da spingere il 35enne senegalese persino ad accoltellare la suocera dell’amante con 29 fendenti, la sera del 3 ottobre ’23 in via del Ciclamino a Rimini.ora divisi Sono queste solo alcune delle parole riferite ieri dalla Bianchi nel corso dell’interrogatorio-fiume reso in sede di incidente probatorio davanti al gip. Parole, ricostruzioni della storia d’amore, ricordi dei momenti della maledetta sera del delitto, cheha rievocato incalzata da centinaia e centinaia di domande pervenute dalle parti, mentre la donna veniva schermata da un paravento.