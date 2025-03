It.insideover.com - Perché il vero problema dell’Asia orientale si chiama demografia

Leggi su It.insideover.com

Le dispute territoriali aggravate dalla storia e da un passato che fatica a scomparire. Il continuo aumento del costo delle abitazioni nelle megalopoli. Il gap sempre più marcato tra ricchi e poveri, la recente corsa al riarmo, preoccupanti sacche di inquinamento e il rischio pressoché costante di conflitti regionali. Certo, l’Asia deve fare i conti con tutto questo. Ma il suo, grande, e forse più pericolososubdolo e invisibile agli occhi dell’opinione pubblica – è un altro: la. In gran parte del continente, nelle aree più sviluppate e dove le economie sono mature, le persone non fanno più figli, hanno smesso di sposarsi come prima, sono schiacciate dalla durissima competizione lavorativa, disilluse dalla realtà. L’inverno demografico, lì dove si trovano Cina, Giappone e Corea del Sud, avrà un impatto rilevante sulla prosperità economica della regione, sui calcoli politici dei governi in carica e, last but not least, sulle decisioni di dichiarare eventuali guerre ai rivali.