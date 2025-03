Perché i nonni di Émile Soleil sono stati arrestati e cosa sappiamo sulla morte del bimbo in Francia

Leggi su Fanpage.it

Il 8 luglio 2023,, 2 anni e mezzo, è scomparso misteriosamente nel villaggio di Haut-Vernet, in Alta Provenza. I suoi restistatti ritrovati nel marzo 2024 a meno di due chilometri dal paesino francese. Le indagini hanno portato all'arresto deimaterni e di due zii, accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Philippe Vedovini, il nonno, è il principale sospettato, noto per il suo legame con movimenti di estrema destra e un passato controverso in una scuola religiosa accusata di abusi.