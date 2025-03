Ilfattoquotidiano.it - Perché i ‘Fratelli di chat’ odiano Giacomo Salvini e chiunque osi svelare i loro piani

“Non parlo se non esce dalla sala questo pezzo di m.” parole del deputatono’, Giovanni Donzelli. Già questa sarebbe una medaglia al valor civile per il giornalista del Fatto,. Forse quelle parole sono più un contributo alla biografia di Donzelli che non un insulto al cronista.Per comprendere la gravità dell’insulto bisogna leggere e rileggere Fratelli di chat, scritto proprio da, che svela la matrice neofascista di questi camerati che, protetti dalla chat, davano sfogo allepeggiori pulsioni, insultando e minacciando avversari, alleati, e naturalmente i cronisti.Le pagine dedicate a Roberto Saviano, Paolo Berizzi, Corrado Formigli, Report e non solo, sono impressionanti, rivelano chi, come ehanno progettato e progettano trame contro la Costituzione e la libertà di informazione.