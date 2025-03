Cultweb.it - Perché durante un’eclissi solare si devono proteggere gli occhi e come funzionano gli occhiali “speciali”?

è uno spettacolo astronomico affascinante, ma osservare il Sole senza una protezione adeguata può causare danni permanenti alla vista. L’uso diali specifici è essenziale per evitare rischi e permettere un’osservazione sicura del fenomeno.l’osservazione diretta del Soleè pericolosa? La luceè composta da una combinazione di radiazioni visibili e non visibili, tra cui i raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR).un’eclisse, anche se il Sole appare parzialmente coperto dalla Luna, la quantità di luce e radiazione rimane sufficiente a causare danni alla retina. Il problema principale è la retinopatia, una condizione in cui la luce intensa provoca lesioni ai fotorecettori della retina, con possibili danni permanenti alla vista.