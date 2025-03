Metropolitanmagazine.it - Perché Alto Knights con Robert De Niro sta fallendo al botteghino

“The”, un thriller poliziesco con protagonistaDein un doppio ruolo, staalmondiale. Il film della Warner Bros. ha concluso il weekend con 3,2 milioni di dollari alstatunitense, uno dei peggiori inizi di sempre per un’uscita di uno studio importante. “The” è crollato anche all’estero, guadagnando 1,8 milioni di dollari per un totale mondiale di 5,1 milioni di dollari. Con un costo di produzione superiore ai 45 milioni di dollari, senza considerare il marketing, il film è già uno dei più grandi fallimenti dell’anno. I motivi di questo enorme fallimento alha una duplice causa. Da un lato il genere di appartenenza, quello del gangster movie, forma cinematografica che non attira più tanto pubblico in sala. Dall’altro i critici hanno stroncato il film, che ha ottenuto un misero 37% su Rotten Tomatoes.