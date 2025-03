Laprimapagina.it - Per ora è tregua parziale in Ucraina: stop ad attacchi su centrali energetiche

Accordo USA-Russia-agliagli impianti energetici e sicurezza nel Mar NeroGli Stati Uniti, insieme a Mosca e Kiev, hanno concordato misure per attuare l’intesa raggiunta da Trump con Putin e Zelensky, volta a vietare glicontro gli impianti energetici di Russia e. Lo ha annunciato la Casa Bianca, riferendo sugli esiti dei colloqui tenutisi a Riad, in Arabia Saudita.Tra gli accordi, figurano anche disposizioni per garantire una navigazione sicura nel Mar Nero. Tuttavia, Kiev ha avvertito che reagirà in caso di violazioni dellada parte di navi militari russe. Mosca, dal canto suo, ha posto come condizione per l’attuazione dell’intesa sul Mar Nero la revoca delle sanzioni sulle esportazioni agricole russe.Gli Stati Uniti e l’hanno inoltre stabilito una cooperazione per favorire lo scambio di prigionieri di guerra, il rilascio dei civili detenuti e il ritorno dei minori ucraini deportati.