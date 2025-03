Agi.it - Per l'Ingv il Mose di Venezia sarà superato dal mare entro fine secolo

Leggi su Agi.it

AGI -e la sua laguna potrebbero essere esposte a inondazioni estremeil 2150 a causa dell'aumento del livello dele dell'abbassamento del terreno, fenomeno noto come "subsidenza". Lo studio multidisciplinare "Multi-Temporal Relative Sea Level Rise Scenarios up to 2150 for the Venice Lagoon (Italy)" condotto dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () in collaborazione con enti italiani e stranieri, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica 'Remote Sensing', ha analizzato le proiezioni climatiche più aggiornate dell'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) e i dati geodetici disponibili. Scenari critici e ilI risultati ipotizzano scenari critici per l'intera laguna e il, attualmente progettato per proteggeredalle acque alte fino a un'altezza di 3 metri di differenza tra ilaperto e la laguna e un livello medio deldi 60 cm nel 2100, potrebbe esseredalverso ladi questo