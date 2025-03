Leggi su Fanpage.it

Il nuovo rapporto2025 relativo all'Italia ha messo in luce un Paese dove molti bambini non godono dei diritti umani minimi, le donne sono penalizzate lavorativamente, soprattutto see nonostante l'esistenza di molte famiglie, i mancati diritti e riconoscimenti, riduce molte di queste in uno stato di ghettizzazione.