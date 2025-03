Ilfattoquotidiano.it - “Per gli Usa siamo parassiti? Sullo Yemen hanno ragione, l’Europa è timida”: la fonte dopo le chat da Washington

L’amministrazione americana definisce gli alleati europei deirispetto allo sforzo militare nellocontro gli Houthi, i ribelli sostenuti da Teheran. E dal Vecchio Continente riconoscono che, in effetti, Trump e Fd Vance nontutti i torti. Anzi. Secondo quanto riferito da unaeuropea all’Ansa, gli Stati Uniti sul Mar Rosso “”, perché sonoe Londra “a sostenere il peso maggiore”, colpendo le infrastrutture degli Houthi a terra mentre“si limita alla missione di protezione navale”, con regole d’ingaggio “molto più timide”. Incalzato sull’ipotesi che gli Stati membri possano concordare su una postura più aggressiva delle missione Aspides, la stessarisponde: “Non mi pare ci sia l’appetito”. Tutto è nato dallo scandalo delladel dipartimento della Difesa – in particolare dai messaggi scambiati tra il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth – sui piani delle operazioni militari condotte dagli Stati Uniti nellocontro i ribelli – informazioni sui tempi degli attacchi, sulle armi che sarebbero state utilizzate, persino discussioni sul morale dei soldati – condivisa per errore col direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg.