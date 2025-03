Iodonna.it - Per giorni si è parlato di "guerra delle colazioni". Ma tra le due sembra esserci tutto tranne che astio... Finirà che le ritroveremo insieme in una nuova serie?

Leggi su Iodonna.it

Si odiano, non si sopportano. Una vuole rubare il posto dell’altra. No, niente diquesto. Quando due personaggi come Gwyneth Paltrow e Meghan Markle finiscono sotto i riflettori, ogni mossa, ogni parola, ogni gesto viene scrutato con attenzione. E se a un certo punto scivola una voce, un sospetto, un dubbio che le veda in competizione, le polemiche non tardano a scoppiare. Recentemente, è stato il turno di un innocente video di Gwyneth che, tra una colazione in pigiama e una cucina disordinata, ha acceso i social con speculazioni su una presunta rivalità tra lei e la duchessa di Sussex. Ma l’attrice ha prontamente messo a tacere le voci, rispondendo nel modo più semplice possibile. Con un videoalla sua presunta rivale. Gwyneth Paltrow: iconatendenze anni Novanta guarda le foto Gwyneth Paltrow e Meghan Markle spengono ogni polemicaGwyneth Paltrow ha da sempre dimostrato di essere una persona con una visione positivarelazioni tra donne.