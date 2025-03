Lanazione.it - Per disgrazia ricevuta, venerdì 4 aprile al cinema teatro Masaccio

Arezzo, 26 marzo 2025 – Peralandrà in scena la commedia brillante in tre atti in vernacolo fiorentino. L’evento, a cura del gruppopopolare dell’associazione Paro Paro con la regia di Claudio Ermini e con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, riscopre le origini delsangiovannese Risate assicurate con la commedia brillante in tre atti “Per”. Andrà in scenaalle 21 lo spettacolo in vernacolo fiorentino di Mario Marotta, libero adattamento di Valerio Ranfagni e Claudio Ermini, che ne firma anche la regia. Un appuntamento atteso e divertente a cura dell’associazione culturale Paro Paro, organizzato con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione della Pro Loco cittadina.