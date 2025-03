Iodonna.it - Per chi ha la stessa età, e non solo. Gli insegnamenti fashion dell'attrice, nel giorno del suo importante compleanno

Nell’ultimo periodo Keira Knightley, 40 anni il 26 marzo 2025, è tornata in grande stile sotto i riflettori. Dai front rowa MilanoWeek Autunno-Inverno 2025/2026 al tappeto rosso dei Golden Globe Awards, fino alle premièrea serie Netflix Black Doves: l’britannica che spopola a Hollywood ha sempre dimostrato una certa personalità nel vestire. Keira Knightley, la diva dallo stile romantico e vaporoso X Leggi anche › “Black Doves”: Keira Knightley cerca la vendetta in una serie spy-thriller molto riuscita Ripensando ai look degli esordi viene qualche dubbio sulla sua vera età.