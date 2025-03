Juventusnews24.com - Pedullà duro: «Sono rimasto sconcertato dalla forma dell’esonero di Thiago Motta. Dal 2020 la Juventus ha sbagliato tutto, vi dico la mia»

di RedazioneNews24ha commentato il ribaltone immediato in casa Juve: le parole del giornalista sul momento del club bianconeroAlfredo, su Sportitalia, ha commentato così l’esonero diin casa. Le sue parole sul momento dei bianconeri.PEDULLA’ – «Una comunicazione dopo Firenze spazzata via pochi giorni dopo è una comunicazione che ti fa pensare molto. Non c’è un contenuto di un vertice, di un meeting, di un summit che ti possa far cambiare idea.un po’di. La sostanza ti riporta indietro di 5 anni: i soldi sperperati quest’annotanti, ma dalè stato. Credo che Tudor sia la persona giusta, perché per 9 partite ripristina un senso di juventinità che non c’era più».