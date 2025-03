Metropolitanmagazine.it - Pedro Pascal racconta la seconda stagione di The Last of Us, il salto temporale e il rapporto con Ellie

Durante una conferenza stampa di Variety a Los Angeles,ha analizzato il legame fraterno tra Joel e Tommy, uno dei rapporti più importanti in Theof Us. L’attore ha descritto il processo di costruzione di quel legame con Luna come un’evoluzione organica dalla prima alla. “Penso che ci fosse un arco narrativo molto, molto ben piazzato per noi“, ha detto. “Ho iniziato lacon Luna. Abbiamo iniziato la primainsieme il D-Day, giusto? E quindi c’è stata una specie di legame, un processo di iniziazione, di entrare in tutto questo. Abbiamo fatto le nostre prove e la pre-produzione. Siamo andati a fare rafting“. Luna è interventuo: “Siamo andati a fare rafting sul fiume Bow, ed è stato davvero bello“.ha osservato che nella prima, i due personaggi sono stati separati e poi riuniti, “riuniti nella neve“.