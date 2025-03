Juventusnews24.com - Pecci tra il passato e il presente tecnico della Juve: «Esonero Thiago Motta? C’erano tutti gli estremi. Tudor? È uno juventino e ha accettato per una ragione»

di RedazionentusNews24, ex giocatore e opinionista, ha commentato l’die il cambio di panchina con Igorda parte: ecco le sue parole Intervenuto nel corso de La Domenica Sportiva, anche Eraldoha commentato la sceltadi esoneraree ingaggiare Igor. Ecco le sue parole relative al cambio di guida tecnica da parte dai bianconeri.– «Dispiace quando un professionista perde il lavoro ma lantus non è più quella di una volta. È una squadra normale, nel senso che non essendoci più gli Agnelli, cambia allenatore anche in corso, quiglisecondo me per cambiare allenatore perché sono stati fallitigli obiettivi fino ad oggi, l’ultimo obiettivo è rimasto il quarto posto, è stata un’annata di tanti errori».