Inter-news.it - Paz e Arda Guler, stallo. L’Inter ha una speranza e ragiona – TS

Leggi su Inter-news.it

Strada in salita sia per Nico Paz che perin casa Inter. I due del Real Madrid piacciono, ma ad oggi è difficile arrivarci.comunque mantiene unae allo stesso temposu altre piste.– Ad oggi il borsino dice: né Paz e né, ma in estate chissà. Si sa le vie del calciomercato sono infinite. Ma al momento, spiega Tuttosport, la realtà è questa. Per quanto riguNico Paz, il sogno del, sia Como che Real Madrid spingono per un altro anno di permanenza nella società lariana. Il Real Madrid ha tre opzioni di riacquisto fra la prossima estate o quella del 2027 versando al club lombardo rispettivamente 8, 9 o 10 milioni. Lo stesso Cesc Fabregas settimana scorsa si è recato a Valdebebas per parlare direttamente con Ancelotti. Ladelsi chiama Javier Zanetti.