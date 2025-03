Inter-news.it - Paventi: «L’Inter deve dosare le energie, un giocatore da preservare!»

, a partire dall’Udinese, dovrà affrontare 9 gare ad aprile. Andreasu Sky sottolinea l’importanza di une la consapevolezza, del, della propria forza.FASE CLOU –si gioca tutto o quasi nel mese di aprile. Tra i rientri importanti di Matteo Darmian e Federico Dimarco e gli infortuni pesanti di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, Simone Inzaghi dovrà necessariamente continuare le rotazioni. Andrea, su Sky Sport, sottolinea comedebbale forze e prestare particolarmente attenzione ad un: «Bisogna gestire ledi Henrikh Mkhitaryan, oltretutto, Inzaghi ha un cambio in meno., da qui fino agli inizi di Maggio perché non ci sarà Zielinski che era il suo sostituto naturale. Quindi dovranno un po’ giocarsela in questa fase durante le partite o ad inizio gara, giocatori come Asllani che però è il sostituto naturale di Çalhano?lu ed anche Frattesi che potrebbe dare un cambio.