Paventi | Inter-Udinese tre dubbi per Inzaghi Due nazionali di ritorno

Andrea, inviato a seguito dell’ad Appiano Gentile, ha dato gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra in diretta a Sky Sport.AGGIORNAMENTI – Arrivano in diretta da Sky Sport gli ultimi aggiornamenti dell’. Andreaanalizza la preparazione della squadra di Simonepronta a riprendere il cammino in campionato dopo la sosta delle. Domenica a San Siro i nerazzurri sfideranno l’: «Allenamento finito da poco qui alla Pinetina. Tutti rientrati dalletranne Asllani e Taremi. I due gol fatti con l’Iran possono dargli la carica giusta per questo finale di stagione con l’. Lautaro Martinez non ci sarà domenica, ad inizio della prossima settimana si capirà se potrà recuperare per il derby o se, molto probabilmente tornerà, contro il Parma.